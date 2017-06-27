Вылет самолета из Шанхая в Гуанчжоу был задержан из-за обнаруженных в двигателе воздушного судна монет, брошенных пожилой женщиной на удачу. Об этом сообщили китайские СМИ.

По данным издания, на борту рейса CZ380 было 150 пассажиров. Вылет был отложен после того, как действия пожилой пассажирки заметили сотрудники воздушной гавани. Как сообщает сайт НТВ.Ru со ссылкой на «РИА Новости», женщину задержали, когда она со своей семьей направлялась к трапу на посадку. В результате вылет был задержан на 5,5 часа.