Во время планового обслуживания внутридомовых газовых сетей в доме 24 по улице Рихарда Зорге в Туле специалисты газовой компании выявили множественные утечки на внутридомовом газопроводе. В результате газоснабжение приостановили в 12 квартирах. Для ремонта оборудования требуется время и присутствие всех собственников.

Между газовой компанией и управляющей организацией заключен договор, согласно которому последняя отвечает за ремонт и обеспечение безопасности газового оборудования. Как сообщает ИА «Тульские новости», УК не выполняет своих обязательств по оплате технического обслуживания и долг на сегодняшний день составляет более 170 тыс. рублей.

Руководству управляющей компании направили письмо с предложением погасить задолженность и восстановить газоснабжение. Только после этого можно будет провести ремонтно-восстановительные работы и вернуть газ жильцам.