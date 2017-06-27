Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прокомментировал слова супруги народного артиста СССР Владимира Этуша Елены об отсутствии парковочных мест рядом с поликлиникой. Слова пресс-секретаря ЦОДД Анастасии Писарь приводит BFM.RU.

«В непосредственной близости от поликлиники находятся 20 парковочных мест, из них два для инвалидов. Вдоль фасада здания восемь парковочных мест, одно для инвалидов», — сказала Писарь.

Ранее Елена Этуш опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook сообщение, в котором заявила, что из-за отсутствия парковочных мест рядом с поликлиникой женщине пришлось оставить супруга одного, «без помощи и присмотра». Именно поэтому, по мнению Елены, народный артист находится в реанимации.

«А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? А потому что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику. А знаете, почему он остался у входа в поликлинику один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники», — написала Елена Этуш.

В понедельник Владимир Этуш оступился на лестнице и упал у входа в поликлинику, после чего был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. По словам представителя пресс-службы Театра имени Евгения Вахтангова, артист чувствует себя лучше.