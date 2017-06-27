В Курской области более 30 тыс. семей воспользовались материнским капиталом для решения жилищных проблем. Общая сумма, перечисленная на эти цели, превышает 10 млрд рублей. В 54% случаев деньги пошли на погашение жилищных кредитов и займов.

Учреждения ПФР по региону приняли 3009 заявлений о направлении средств материнского капитала на образование детей на сумму более 125 млн рублей, пишет «Курская правда».

Право на материнский капитал будут иметь семьи, в которых второй (последующий) ребенок родится или будет усыновлен (удочерен) по 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Размер материнского капитала постоянно увеличивается: если в 2007 году он составлял 250 000 рублей, то в 2017 году — уже 453 026 рублей.