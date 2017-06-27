Банк России заявил, что на некоторые банки РФ был также совершен ряд хакерских атак. Случаи заражения были единичными. Об этом сообщило «РИА Новости».

«Банк России сообщает о выявлении компьютерных атак, направленных на российские кредитные организации. По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Нарушений в работе систем банков выявлено не было. В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий вирусных атак.