ЦБ: на банки РФ был также совершен ряд хакерских атак
Банк России заявил, что на некоторые банки РФ был также совершен ряд хакерских атак. Случаи заражения были единичными. Об этом сообщило «РИА Новости».
«Банк России сообщает о выявлении компьютерных атак, направленных на российские кредитные организации. По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе Центробанка.
Нарушений в работе систем банков выявлено не было. В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий вирусных атак.