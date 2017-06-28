Финансирование ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за лесных пожаров и ликвидации их последствий могут частично переложить на регионы. Соответствующий законопроект разработан в Минприроды по поручению правительства. Это сделано в рамках подготовки предложений о финансовом обеспечении задолженности субъектов. В регионах заявляют, что без федеральной поддержки могут не справиться с последствиями масштабных стихийных бедствий.

Ежегодно из федерального бюджета выделяются субвенции регионам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. Эти деньги подлежат возврату. В 2015 году было выделено 24 млрд рублей, в 2016-м — 21,9 млрд. Средства выделяются как на профилактику возгораний в лесах, так и на их тушение. Об отмене этих субвенций речи не идет.

Плюс к этому федеральный бюджет обычно оплачивал расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций (ЧС) муниципального или регионального уровня, возникших из-за пожаров. Именно эти затраты правительство предлагает перевести на бюджеты регионов. Речь может идти в принципе о любых суммах — всё зависит от разгула стихии. Например, в 2015 году только в Хакасии на ликвидацию последствий пожаров выделялось 5,5 млрд рублей — тогда от огня пострадали более 7,5 тыс. жителей.

В Минприроды убеждены, что инициатива повысит мотивацию властей субъектов в деле охраны зеленых массивов.

— После принятия законопроекта финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров регионального и муниципального уровня, будет осуществляться за счет соответствующих бюджетов, — пояснили в Минприроды.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в масштабах страны пожары в прошлом году нанесли ущерб в 15 млрд рублей. В 2016 году на территории России зарегистрировано свыше 11 тыс. инцидентов, огнем пройдено более 2 млн га. Выявлено более 24 тыс. нарушений пожарной безопасности, а к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 5 тыс. человек. Ранее в этом году вице-премьер Александр Хлопонин на коллегии Рослесхоза объявил о намерении ужесточить ответственность региональных властей, включая губернаторов, за лесные пожары, вплоть до снятия с должности.

Замруководителя администрации главы Республики Бурятия по вопросам территориального развития Баир Жамбалов заявил, что регионы не справятся без поддержки государственного бюджета.

— Без участия федерального центра регионам будет крайне сложно ликвидировать чрезвычайные ситуации, возникшие из-за лесных пожаров. Надо учитывать финансовое состояние субъектов. Особенно это актуально для нашей территории, 80% которой составляют лесные массивы и большинство малонаселенных пунктов находится в труднодоступных местах, — отметил замруководителя администрации.

По мнению директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина, исполнение переданных полномочий на региональном уровне может стоить дороже.

— Федерация может перераспределять ресурсы и создавать структуры, одновременно обслуживающие несколько регионов. Каждый регион будет создавать свои. Если регионам придется тратить сверх полученных субвенций, то ситуация с их бюджетами может стать еще хуже. С другой стороны, регион лучше знает ситуацию на местах и сможет оперативно работать, — считает Александр Дерюгин.

Ранее в Минприроды сообщали, что в этом году хуже всего ситуация с лесными пожарами складывается в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия. В 2016 году режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров регионального характера вводился семь раз в шести регионах (в Иркутской области — два раза), из-за пожаров муниципального характера — 79 раз в 15 регионах.

Как ранее сообщали «Известия», регионы серьезно отстают от графика погашения бюджетных кредитов. За первые пять месяцев этого года они вернули всего 39,8 млрд рублей, тогда как должны были погасить 96 млрд. Всего до конца года субъектам предстоит выплатить 226 млрд рублей федеральному бюджету.