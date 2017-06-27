Заявление США о якобы готовящейся химатаке в Сирийской Арабской Республике (САР) может оказаться подготовкой к агрессии.

Об этом заявил министр информации страны Рамиз Тарджаман.

«Это американское шоу — не первое и не последнее — представляет собой сериал, разыгранный американской администрацией, с угрозами агрессии в отношении Сирии. Администрация Трампа использует предлог химической атаки для спасения своего американо-сионистского проекта в регионе», — цитирует его «РИА Новости».

При этом он добавил, что к этому заявлению нужно относиться серьезно, поскольку администрация президента США Дональда Трампа доказала, что готова на любые шаги.

Тарджаман считает, что такими домыслами формируется общественное мнение для ударов, подобных ракетному обстрелу аэродрома Шайрат.