Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) готовится изменить ГОСТы на ром и виски — служба планирует гармонизировать их с международными требованиями. Последние, в отличие от отечественного государственного стандарта, допускают, например, содержание осадка и крепость напитка менее 40 градусов. На согласовании российских и международных норм настаивают и импортеры — в России ГОСТы для алкогольных производителей обязательны к выполнению.

О планах по пересмотру некоторых пунктов ГОСТ «Виски. Технические условия» и ГОСТ «Ром. Технические условия» «Известиям» сообщили в Росстандарте. Изменены будут, в частности, правила идентификации продукции, требования к процессам производства и технические характеристики алкоголя. В службе также отметили, что «внесение изменений в документы национальной системы стандартизации — это логичный процесс совершенствования нормативной базы в нашей стране в связи с развитием технологий, изменений в нормативном правовом поле в России и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

В начале июля стартует процедура публичного обсуждения разрабатываемых документов, уточнили в Росстандарте. Изменения разрабатываются Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии. В «ФИЦ питания и биотехнологии» «Известиям» пояснили, что пока техническим комитетом предложен первый вариант редакции изменений стандартов по рому и виски. Так, специалисты предложили не ограничивать наличие в роме естественного осадка, которое в действующем ГОСТе запрещено. Плюс к этому скорректирована и массовая концентрация сивушного масла — продукта спиртового брожения, влияющего на вкус напитка.

В следующем году специалисты намерены скорректировать требования, предъявляемые к крепости рома.

Кроме того, изменения позволят производителям виски делать записи наименований мест происхождений напитка — например, допустимым может стать обозначение «Виски шотландский», тогда как сейчас подобные указания недопустимы.

Крупнейшие производители спиртных напитков, входящие в Комитет производителей алкогольной продукции (Diadgio, Bacardi, Henessy и др), в феврале 2017 года уже обращали внимание на противоречия в российских стандартах — речь, в частности, шла о роме и виски. Обсуждался этот вопрос и в ходе совещания межведомственной рабочей группы в Минэкономразвития.

По мнению импортеров, к алкогольным напиткам, которые исторически не являются традиционно российскими, предъявляются необоснованные требования.

Различия, например, были зафиксированы в отношении нижней и верхней границ крепости рома. Нормы российского ГОСТа более жесткие — от 40% до 50%. Согласно же регламенту Европейского парламента и Совета Евросоюза об определении, описании, представлении на рынке, маркировке и правовой охране наименований мест происхождения спиртных напитков, крепость рома должны быть не менее 37%. Запрещает отечественный стандарт и наличие осадка, который регламент ЕС никак не ограничивает. На практике выпадение органического осадка в ромах — довольно распространенное явление, говорится в презентации, подготовленной импортерами к совещанию в министерстве.

В случае с виски различия российского и европейского стандартов также касаются крепости. Согласно ГОСТу, крепость этого напитка может находиться в границах от 40% до 60%, тогда как регламент ЕС и регламент шотландского виски допускают крепость «не менее 40%». Российский стандарт после разбавления дистиллята водой требует дополнительно выдерживать напиток в течение шести месяцев в дубовой таре, для того чтобы назвать его «Виски солодовый» — в противном случае его наименование должно звучать как «Спиртной напиток солодовый».

Государственные стандарты на ром и виски появились в 2015 году. Они описывают характеристики продукции — цвет, аромат, вкус и внешний вид. Также ГОСТы дают представление о предельно допустимых концентрациях масел и эфиров, уточняют способы и сроки хранения продукции.

Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), алкогольная продукция в розничной продаже должна сопровождаться сведениями о госстандартах, требованиям которых она соответствует. То есть производители и импортеры алкоголя обязаны соблюдать ГОСТы и делать об этом пометку на этикетке.

При этом закон «О стандартизации в РФ» устанавливает принцип добровольности соблюдения стандартов для производителей. В Минэкономразвития согласилось с тем, что в 171-ФЗ должны быть внесены поправки, которые снимают существующие противоречия.

Минфин не предоставил комментариев.

— К сожалению, многие ГОСТы разрабатывались без привлечения экспертов отрасли, в результате чего мы сталкиваемся с требованиями, которые просто не могут быть выполнены, — сказала «Известиям» директор по корпоративным отношениям компании Diadgeo по России Елена Кузнецова.

Председатель третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов отметил, что ответственность за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг ненадлежащего качества либо с нарушением установленных законодательством требований предусмотрена ст. 14.4 КоАПа. Статья предусматривает назначение штрафа в размере до 30 тыс. рублей. Если нарушение было совершено повторно, размер штрафа может достигать 50 тыс. рублей.