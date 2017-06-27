Сотрудница почты в Рязанской области предстанет перед судом по делу о хищении пенсии. Женщина обвиняется в присвоении чужих денег с использованием служебного положения.

Известно, что обвиняемая ранее не была судима. Она работала в одном из сельских почтовых отделений.

В феврале 2015 года гражданка забрала из кассы средства, которые предназначались для выплаты социальной пенсии и ежемесячной денежной выплаты жительнице того же села — инвалиду. Как передает РИА «7 новостей», потерпевшая находилась на лечении и не смогла прийти за деньгами.