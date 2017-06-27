Nissan, официальный представитель автомобилей Datsun в России, отзывает 17,778 тыс. машин из-за дефекта топливной трубки. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, которые были произведены с сентября 2015 года по январь 2017-го. Поводом послужила ошибка в производственном процессе поставщика, заменившего материал топливной трубки. Таким образом, существует угроза контакта трубки с тросом сцепления, повреждений, утечки топлива и возгорания за счет вероятности несоответствия спецификации геометрических размеров таких изделий. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», владельцев автомобилей Datsun проинформируют о необходимости провести бесплатный ремонт в ближайшем дилерском центре.