Отель сети Trump Hotels в Торонто отказался от бренда президента США Дональда Трампа и хочет разорвать сделку с собственником имущества. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к делу.

Консалтинговая компания JCF Capital, во владении которой находится 65-этажное здание отеля в деловом районе, заключает сделку о выкупе, чтобы расторгнуть договор с сетью отелей компании Trump Organization, заявили представители JCF Capital. Вывески со здания будут сняты 1 августа, информация о выплате неустойки не сообщалась. Предполагается, что в дальнейшем отель станет частью сети Marriott International.

Ранее здание Trump International Hotel and Tower в Торонто стало местом демонстрации протеста против указов президента США, которые американцы сочли уничижительными по отношению к женщинам, мексиканцам, мусульманам.

Компания JCF Capital приобрела здание у бывшего владельца, компании Talon International Development, которая, как отмечает издание, принадлежит канадскому миллиардеру русского происхождения Алексу Шнайдеру.