Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ижевск. В столице Удмуртии глава государства посетит концерн «Калашников» и пообщается с жителями города, пожаловавшимися на ветхое жилье в ходе «прямой линии».

Владимир Путин примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками, победившими в научно-технических конкурсах.

Помимо этого, запланировано посещение ижевского электромеханического завода «Купол», где российский президент ознакомится с технологиями производства продукции военного и гражданского назначения.

Кроме того, Путин посетит жительницу Ижевска, рассказавшую о тяжелой ситуации в республике с ветхим жильем.

«В Ижевске он выполнит свое обещание и посетит ветхое жилье женщины, которая задавала вопрос на «прямой линии», — сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Путин планирует провести встречу с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым.