Авария произошла на 26-м км дороги Козьмодемьянск — Большой Сундырь. На перекрестке столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель «Газели» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, который находился за рулем «ГАЗа», спровоцировал столкновение, когда выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь. В результате водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали и доставлены в больницу, сообщает ИА «МариМедиа».

Всего за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД пресечено почти 300 нарушений правил дорожного движения, задержано около 10 нетрезвых водителей. Также имеется еще один пострадавший. В Медведевском районе ночью водитель автомашины Toyota не уступил дорогу автомобилю Hyundai, водитель которого обратился за медицинской помощью.