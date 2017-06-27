ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в городе Холмске Сахалинской области. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, столкновение автомобилей Toyota Corolla Fielder и Toyota Cami произошло в 18:00 по местному времени (10:00 мск) на улице Пригородной. Другие подробности аварии не приводятся.

По факту ДТП проходит проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, передает SakhalinMedia.