Самолет компании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Батуми, совершил посадку в Минеральных Водах по технической причине. Об этом сообщила во вторник представитель авиаперевозчика.

На борту лайнера находятся шесть членов экипажа и 156 пассажиров, уточнила представитель компании.

«Рейс совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод по технической причине», — цитирует «РИА Новости» представителя «Уральских авиалиний».

Авиакомпания решила задержать вылет до устранения неисправности, передает BFM.RU. В чем она состоит, не сообщается.