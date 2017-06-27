Частичное отключение света произошло в нескольких муниципалитетах Красноярского края. Причина — поломки на высоковольтных линиях, а также на энергоблоках на Березовской ГРЭС и Богучанской ГЭС.

Как сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС, первые сообщения о частичном отключении света стали поступать около 16 часов по местному времени. Жалобы приходили от жителей населенных пунктов в Кежемском и Большемуртинском районах, городов Канск, Уяр, Назарово, Дивногорск, Сосновоборск, поселка Заледеево, а также одного из районов Красноярска.

Также сообщалось, что Братский, Иркутский и Красноярский алюминиевые заводы «Русала» остались без электричества, однако позже Федеральная сетевая компания сумела частично восстановить электроснабжение предприятий.

В свою очередь, в Минэнерго РФ заявили, сейчас энергоснабжение в регионе полностью восстановлено. Без электричества на протяжении нескольких часов оставались более 265 тыс. человек и некоторые предприятия.