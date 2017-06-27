В преддверии Дня Военно-морского флота власти Кронштадта решили восстановить знаменитый Белый маяк, который находится на Западной Усть-Рогатке Средней гавани и стал одним из символов города. Деревянное сооружение до 2008 года было действующим.

С просьбой сохранить знаменитую постройку, существующую с 1949 года, обратился к командованию Западного военного округа глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк. Работы на объекте уже начались, передает ИА «Невские Новости».

Маяк утратил навигационное предназначение, когда строительство комплекса защитных сооружений подошло к концу, из-за изменения корабельного фарватера Санкт-Петербургского морского канала.