В Старой Руссе Новгородской области невозможно установить стелу «Город воинской славы» на набережной. Связано это с тем, что на территории, предназначенной памятнику, идут археологические раскопки.

О том, что на земле, выделенной под стелу, нашли остатки здания западного корпуса Гостиного двора, в письме к главе района Василию Бордовскому сообщила директор Гуманитарного института НовГУ Елена Торопова. Сообщается, что находка датируется XVIII–XIX веками и может быть признана объектом культурного наследия, сообщает «Новгород.ру».

Решение о переносе места под стелу «Город воинской славы» должны будут принять 28 июня на внеочередном собрании депутаты города Старая Русса.