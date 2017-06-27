Состояние двух сестер двух и одиннадцати лет, которые едва не стали жертвами преступления собственной матери, медики оценивают как крайне тяжелое. Об этом сообщил заместитель главврача по хирургии Видновской районной клинической больницы Сергей Лисин.

«У младшей состояние более перспективное, там ситуация более управляемая, у старшей — крайне тяжелое, она пока не стабильна, прогноз пока не вполне понятен», - цитирует медика телеканал «360».

Подмосковные медики борются за жизнь детей, привлекая специалистов медицины катастроф, а также врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, которой руководит Леонид Рошаль. Двухлетняя девочка находится в реанимации, в скором времени ее переведут в ГБУЗ МО МОНИКИ. Одиннадцатилетняя девочка находится в шоке, ее лечение продолжат в Видновской больнице на искусственной вентиляции легких. Бабушка девочек поступила в больницу с более легкими травмами, к настоящему моменту она уже отпущена на амбулаторное лечение.

Девочки оказались в больнице вместе с бабушкой после инцидента, произошедшего в ночь на 27 июня. 31-летняя москвичка нанесла ножевые ранения двоим дочерям и свое матери. По предварительной информации, на преступление ее толкнул бракоразводный процесс с мужем. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство трех лиц, в том числе и малолетних».