Приговор бизнесмену Сергею Полонскому и двум его предполагаемым соучастникам, обвиняемых в хищении в особо крупном размере, будет оглашен 12 июля. Об этом во вторник сообщил судья Пресненского суда Москвы Евгений Найденов, передает «Интерфакс».

Гособвинение просит признать Полонского виновным в хищении в 2008-2009 годах более 2,6 млрд рублей у дольщиков строительства многоквартирных домов ЖК «Кутузовская Миля» и ЖК «Рублевская Ривьера» и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. рублей.

Прокуратура также просит признать виновными в пособничестве в мошенничестве еще двух фигурантов дела. Для экс-главы финансового департамента компании Mirax Group Александра Паперно прокурор запросил пять лет колонии общего режима, для экс-гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина – три года условно.