В ближайшее время США и Россия проведут работу над определением областей для дальнейшего сотрудничества. Такое заявление сделал помощник президента США, старший директор по вооружениям Совета национальной безопасности Белого дома Кристофер Форд в ответ на просьбу «РИА Новости» прокомментировать заявление Москвы о «дорожной карте» по КНДР.

«Мы открыты к диалогу по вопросам, которые представляют взаимный интерес», - подчеркнул он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов рассказал, что российская сторона разработала «дорожную карту» решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами.