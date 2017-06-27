Пропавшая без вести более недели назад в Иркутской области пенсионерка найдена живой в тяжелом состоянии. 60-летняя женщина провела в лесу девять дней, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, женщина ушла из садоводства «Недра» на Голоустенском тракте вблизи Иркутска девять дней назад на сборы черемши к реке Ушаковка, но домой не вернулась. В поисках пропавшей женщины принимали участие спасатели, полиция и волонтеры. Пенсионерку также искали водолазы, обследовавшие дно реки, сообщает телеканал «360».

Женщину в истощенном состоянии обнаружили сегодня в кустарнике недалеко от болота. Тяжелое состояние женщины обусловлено сильным обезвоживанием ее организма.

Прибывшие на место спасатели транспортировали пострадавшую на носилках до дачного поселка, после чего женщину передали врачам скорой помощи, передает ИА IrkutskMedia.