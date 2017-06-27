22-летний житель Петербурга, который пропал несколько дней назад, обнаружен в Пскове. Таким образом, не подтвердились опасения его матери в том, что молодой человек решил примкнуть к организации ИГ (запрещена в РФ).

Женщина заявила в полицию о пропаже сына 26 июня. По ее словам, еще 23 июня он ушел из дома в неизвестном направлении, никого из близких об этом не предупредив. Жительница Санкт-Петербурга не исключала, что молодой человек мог присоединиться к террористической организации, поскольку в последнее время странно себя вел — переписывался в интернете с неизвестными на арабском языке, а затем и вовсе удалился из всех соцсетей.

Впрочем, чуть позже женщина вновь обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что ее сын всё же вышел на связь. По его словам, он находится в Пскове. О цели его визита в этот город не уточняется, передает Псковское агентство информации.