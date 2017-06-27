Советский суд Брянска удовлетворил три исковых заявления прокурора, направленные на то, чтобы администрация города устранила три несанкционированные свалки.

В ходе прокурорской проверки стало известно, что на территории Володарского района Брянска имеются три незаконные свалки бытового и строительного мусора, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Горы отходов образовались в районе улицы Чернышевской, автозаправочной станции «Роснефть» и конечной остановки автобуса № 37. По решению суда ликвидировать свалки предписали районным чиновникам и администрации города Брянска.