Марка Lexus вышла на российский рынок 15 лет назад и с тех пор существенно нарастила свои продажи. Если, например, в 2004 г. в России было продано порядка 3,5 тыс. автомобилей Lexus, то по итогам прошлого года марка достигала рекордного для российского рынка показателя - более 24 тыс. проданных машин. Если 15 лет назад Lexus начинал свои продажи всего с двух моделей, то сейчас модельный ряд японского премиального производителя в России насчитывает около десятка машин. С января 2015 г. управляющим директором по продажам и маркетингу Lexus в России стал Джон Томсон, который до этого работал в подразделениях компании в Бельгии, Великобритании, Японии. В интервью «Известиям» Джон Томсон рассказал, что в настоящее время позиционирование бренда Lexus нацелено на приобретение более яркой эмоциональной окраски.

- Как вы оцениваете итоги продаж автомобилей Lexus в России за последнее время?

- В России бренд Lexus развивается весьма успешно, по итогам прошлого года мы продали рекордное количество автомобилей – более 24,1 тыс., что на 19% больше, чем годом ранее. Конечно, прежде всего этот успех связан с нашими продуктами: сейчас в России у нас представлен большой модельный ряд автомобилей Lexus, это как комфортные седаны, спортивные автомобили, так и внедорожники и кроссоверы, которые традиционно в России пользуются большим спросом. И наш модельный ряд активно обновляется: за последний год у нас появился новый LX, RX, мы обновили модель ES, недавно начались продажи спортивного купе LC 500.

- Что значит российский рынок для - бренда Lexus?

- Российский рынок очень важен для нас, сейчас это четвертый по значимости рынок для марки Lexus после США, Япония, Китая. К запросам российских потребителей мы относимся очень внимательно. Например, благодаря России мы сделали семиместную модель LX, создали LX с дизельным двигателем, производим специальные зимние спецификации.

- В специфика российского рынка?

- Продаваемый в России модельный ряд отличается, например, от той же Европы. В Великобритании и многих других странах больше представлены компактные модели Lexus, более значимы продажи гибридных автомобилей. В России же 90 процентов наших продаж -- это кроссоверы и внедорожники, в частности, высоким спросом пользуются модели GX и LX, которые хороши для российского климата и дорог. Однако в Европе такие большие внедорожники не продаются. Хотя, конечно, у российского и европейского рынков есть общие черты: скажем, модели RX и NX хорошо продаются как в России, так и в Западной Европе.

- Недавно бренду Lexus в России исполнилось 15 лет. Что это значит для вас?

- Для нас это очень значимая дата. Напомню, что бренд Lexus сам по себе очень молодой, ему 28 лет, из них 15 он присутствует в России. За эти годы много чего изменилось, в том числе и в плане наших продуктов. Мы начинали с продаж всего пары моделей, сейчас же у бренда Lexus, как я говорил, модельный ряд очень широкий. При этом нашей задачей всегда было ставить на первое место то, чего хочет потребитель. Клиент – это как гость в нашем доме, мы стремимся угадать его желания и предложить все самое лучшее. Подчеркну, что наша задача в России – это устойчивый рост, мы не хотим продавать автомобили только ради продажи автомобилей. Для нас цифры продаж не так важны, как то, что про нас думают потребители.

- Как в этой связи вы стремитесь позиционировать бренд Lexus?

- Если оглянуться назад, то исторически марка Lexus была всегда известна в первую очередь своими рациональными чертами – надежность, безопасность, качество. Но с 2012 года стратегия бренда Lexus скорректировалась: была поставлена задача добавить в продукт больше эмоциональной составляющей. С 2012 года мы запустили новый дизайн, появилась наша знаменитая узнаваемая решетка радиатора. Мы начали выпускать более эмоциональные модели, такие как ISF, GSF, NX. Потребитель увидел, что наш продукт стал более эмоциональным. Но при этом мы хотим, чтобы и наш бренд был более эмоциональным.

- Что вы делаете для этого?

- Наш бренд в последнее время активно ведет различные «лайфстайл»-активности. Мы поддерживаем и организовываем различные творческие сообщества. Среди них, например, премии Lexus Design Award, Lexus Hybrid Art. Посредством подобных акций мы хотим подчеркнуть, что верим в силу творчества и креативных идей. Также мы недавно открыли наше многофункциональное пространство Lexus Dome на территории делового центра «Москва-Сити». Гости здесь могут увидеть наши новые модели (сейчас здесь, например, стоит наше новое купе LC 500), пройти уникальный маршрут, который демонстрирует, как вдохновение природой и традиционное мастерство японских специалистов -- так называемых такуми - в сочетании с инновационными технологиями помогают Lexus создавать роскошные автомобили. В Lexus Dome могут приходить люди и за чашечкой кофе осуждать последние тенденции в области искусства. Здесь мы планируем показывать фильмы, проводить музыкальные концерты, устраивать другие мероприятия для творческих людей.

- И всё-таки бренд Lexus это в больше степени технологии или дизайн?

- Это и то и другое. В нашей работе мы руководствуемся четырьмя ключевыми принципами. Это упомянутое выше такуми или мастерство исполнения, а также технологии, управляемость автомобиля и его дизайн. Сочетание этих принципов делает продукцию Lexus уникальной. Например, детали интерьера Lexus LS сделаны вручную мастерами оригами -- такуми из Киото. А подсветка в этом же автомобиле напоминает традиционные японские фонарики на улицах, приборная панель выполнена в форме традиционной японской арфы.

- Что вы можете сказать о вашей последней новике – купе Lexus LC 500?

- Lexus LC 500 для нас это очень символичная машина. Она показывает дизайн будущего автомобилей Lexus. Это один из самых красивых автомобилей, который бренд Lexus когда-либо создавал. И очень приятно, что этот автомобиль теперь есть на российском рынке. Помимо выдающегося дизайна эта машина отличается впечатляющими техническими характеристиками. Это первый автомобиль, построенный на нашей новой платформе GAL, он очень точно управляется и имеет высокие динамические характеристики. LC 500 комплектуется мощным мотором V8, эта машина предназначена для передвижения в разных дорожных условиях, конструкция подвески создана таким образом, что машина может быстро приспосабливаться к любой дороге.

- Что вы думаете о ближайшем будущем российского автомобильного рынка, и каковы ваши планы на нем?

- Россия – это перспективный, но одновременно и сложно предсказуемый рынок для автомобилей. Здесь часто не работают прогнозы. Мы и дальше будем стараться предлагать здесь правильный, отвечающий запросам потребителей продукт. Безусловно, мы будет развивать модельный ряд в России. Например, в наши ближайшие планы входит вывод на российской рынок нашей обновленной флагманской модели Lexus LS. Но и помимо этого мы будем продолжать укреплять наш бренд, объяснять людям, что автомобили Lexus делает автомобилями Lexus.