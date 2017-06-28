Эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) подсчитали, что число детей, занимающихся в кружках и секциях, на 12,7% меньше, чем указано в докладе Росстата о дополнительном детском образовании. Связано это с некорректной методикой подсчета школьников. Для того чтобы больше детей могли посещать развивающие занятия, в ОНФ предлагают ввести персональные сертификаты и выдавать их родителям для оплаты занятий. Предположительно средний номинал сертификата на один месяц составит 6 тыс. рублей. Официальное заключение на доклад Росстата и предложения по введению сертификатов уже направлены в контрольное управление президента.

ОНФ регулярно пишет заключения на доклады правительства и иные документы и направляет их в контрольное управление президента. В этот раз анализу подвергся отчет Росстата об обеспечении детей дополнительным образованием. Согласно данным ведомства, в 2016 году общее число обучающихся в кружках и секциях составило 13,5 млн человек, что дало охват 67,7% детей. Было обследовано около 45 тыс. кружков и секций, в которых созданы условия для работы с детьми в возрасте от 5 до 18 лет.

Для исключения двойного учета (то есть если один ребенок посещает три кружка, то статистика учитывает не одного, а трех детей) Росстат использовал уточняющий коэффициент — 1,56. Но, как рассказала «Известиям» координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, мониторинг доступности дополнительного образования, проведенный ОНФ, показал, что в среднем один ребенок посещает приблизительно два кружка (1,8). То есть больше, чем приводит Росстат.

Если использовать коэффициент 1,8, то получится, что в кружки и секции ходит 11 млн обучающихся, а охват допобразованием составит не 67,7%, а лишь 55% детей.

Мониторинг ОНФ также показал, что платных кружков с каждым годом становится всё больше, а число бесплатных сокращается. В ходе исследования также установлено, что из общего объема услуг допобразования, 41,5% оказывались на платной основе, 59,5% — на бесплатной.

В ОНФ отметили, что основной объем бесплатных кружков сегодня сохранился в школах — 34% родителей сообщили, что водят детей именно туда. А средняя плата за допобразование одного ребенка составляет 2,6 тыс. рублей в месяц. Многодетные семьи тратят более 6 тыс. рублей. По сути, кружки и секции недоступны как минимум для 30% детей.

— Почти каждый пятый ребенок получает дополнительное образование полностью на платной основе, а каждый третий не получает вообще, в основном из-за нехватки средств, — рассказала Любовь Духанина.

Увеличить число обучающихся, по мнению экспертов ОНФ, поможет введение сертификатов персонифицированного финансирования в сфере дополнительного образования (на оплату кружка или секции). Механизм использования сертификата, с помощью которого родители получили бы возможность оплачивать развивающие занятия для детей, уже был успешно опробован в некоторых российских регионах: в Вологодской, Тульской, Астраханской областях, а также в Пермском крае, Республике Саха (Якутия) и Татарстане.

— Введение сертификатов позволит обеспечить целевой показатель, содержащийся в майском указе президента. В нем говорится о необходимости обеспечить к 2020 году 75% детей дополнительным образованием, — отметили в ОНФ. И пояснили, что финансирование сертификатов должно идти из региональных бюджетов.

Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов уверен, что внимания сегодня требуют не только школы, но и организации допобразования. А директор школы № 29 Йошкар-Олы Александр Кузнецов рассказал «Известиям», что кружки и секции позволяют раскрыть в ребенке творческие и спортивные таланты. Также это способ занять ребенка во внеурочное время.