Лидер фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер заявил, что правящий блок не признает однополых браков.

«Для нас однополых браков не существует. Есть брак, семья и есть однополые партнерства», — говорил ранее Каудер.

ХДС/ХСС — единственный блок в бундестаге, который не поддерживает политическое уравнивание в правах однополых и гетеросексуальных пар. Партию критикуют за отсутствие законодательных инициатив по данному вопросу. Оппоненты фракции включили этот вопрос в свою избирательную программу. Выборы в бундестаг состоятся через три месяца.

Ангела Меркель призвала членов партии изменить свое отношение к данному вопросу и не политизировать его. Канцлер Германии сказала, что членам партии необходимо голосовать в соответствии с собственными взглядами.

Однополые браки регистрируются в Германии с 2001 года, однако не имеют права на усыновление и удочерение. Согласно опросам издания Bild am Sonntag, 75% немцев выступают за предоставление однополым и традиционным парам равных брачных прав.