Около 30% всех кибератак совершается на электронную инфраструктуру России с территории США.

Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«С российской территории на американские компьютеры совершается не более 2% от общего числа кибератак, при этом с территории США на российскую электронную инфраструктуру — 28–29%», — цитирует «РИА Новости» его ответ на заявления о том, что российские хакеры атакуют Америку.

При этом Косачев добавил, что увеличилось число неправительственных и некоммерческих организаций в России, получающих средства из-за рубежа, и часть средств, по его мнению, они могут получать через коммерческие структуры с использованием криптовалют.