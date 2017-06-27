Стоимость самого бюджетного ремонта в столичной однокомнатной квартире составляет 165 тыс. рублей. Специалисты отмечают, что средняя цена на услуги ремонтных бригад варьируется от 5 тыс. до 9 тыс. рублей за квадратный метр.

Кроме того, сообщает BFM.RU, услуги посредников в среднем по Москве оцениваются в 10–20 тыс. рублей, а специализированные компании берут от 12 тыс. до 20 тыс. рублей за квадратный метр. Таким образом, ремонт однокомнатной квартиры в столице площадью 33 кв. м, включая частичное выравнивание пола, отделку стен под обои, покрытие ламинат и минимальное количество плитки, обойдется владельцу в 165 тыс. рублей.