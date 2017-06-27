На Международной космической станции побывали фигурки ангелов, которые сделали воспитанники Псковских интеграционных мастерских. Об этом на встрече с губернатором Андреем Турчаком рассказал первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Александр Иванов. По его словам, 2 июня символы были успешно возвращены на землю.

Псковский губернатор, в свою очередь, сообщил, что один из ангелов отныне будет храниться в областном центре лечебной педагогики, а второй — в интеграционных мастерских.

«Псковская лента новостей» уточняет, что сама идея отправить «псковских ангелов» в космос появилась еще в 2016 году. Она была озвучена на встрече областных властей с представителями немецкой общественной организации «Инициатива Псков». Затем ее поддержали в «Роскосмосе».

На МКС две фигурки ангелов были доставлены 20 апреля на пилотируемом космическом корабле «Союз МС-04».