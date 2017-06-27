Локаторы российских радаров не могли не зафиксировать ракету, приближающуюся к пассажирскому малайзийскому самолету Boeing MH17, который был сбит в Донецкой области в июле 2014 года. Об этом заявил замглавы Росавиации Олег Сторчевой.

Ранее министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок заявил, что на снимках российских радаров не было видно ракеты, которая, предположительно, сбила самолет, потому что радары работают по принципу маяка, сканируя воздушное пространство на 360 градусов, но при этом якобы могут не зафиксировать такие объекты, как ракеты.

«Говорить о том, что локатор в данном случае мог не заметить ракету, неправомерно», — подчеркнул Олег Сторчевой. Его цитирует «РИА Новости».

Он пояснил, что из расшифрованных данных бортовых самописцев Boeing следует, что катастрофа произошла в 13.20.03 UTC, а радиолокационный контакт локатора «Утес-Т» с лайнером произошел в 13.20.01,87 UTC — менее чем за полторы секунды до крушения. При этом цикл обзора локатора составляет около 10 секунд, и если бы средство поражения двигалось по траектории, о которой заявляет голландская сторона, то время его полета составляло около 35 секунд и локатор смог бы зафиксировать не менее 2–3 «эхо-сигналов» от объекта.