Дороги Ярославля украсили 60 кашпо с цветочными композициями. Работы по украшению и озеленению города провело МБУ «Горзеленхозстрой».

Решение по благоустройству Ярославля было принято еще в прошлом году. Часть озеленения уже осуществили в Красноперекопском и Кировском районах, а также на разделительной полосе Московского проспекта. Сегодня установили еще часть на опорных столбах, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Благоустройство коснулось и других объектов. Так, в Кировском районе у ЗАГСа установили цветочные композиции в форме кольца, а также в форме сердца рядом с памятником Петру и Февронии. Еще в Ярославле планируют установить около 14 композиций по Ленинскому району.