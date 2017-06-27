Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допущено к допинг-тестированию под наблюдением международных экспертов. Об этом во вторник сообщило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Всемирное антидопинговое агентство объявляет, что агентство и его независимый комитет по соответствию разрешают РУСАДА планировать и проводить тестирование. РУСАДА уполномочено осуществлять это, используя своих подготовленных должностных лиц под руководством назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD)», — говорится в сообщении.

В 2015 году было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Полное восстановление организации в правах, согласно ранее принятой «дорожной карте», возможно в ноябре 2017 года.