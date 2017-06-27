Благовещенская таможня возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина РФ по факту незаконного перемещения через границу культурных ценностей в крупном размере.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», инцидент произошел в марте текущего года. Мужчину задержали в зале выезда смешанного пункта пропуска через государственную границу РФ при попытке вывезти из Благовещенска в Китай фрагмент бивня мамонта весом 10 кг, который россиянин спрятал под одеждой.

Согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость данного фрагмента бивня мамонта составляет более 407 тыс. рублей. За расследованием данного уголовного дела прокуратурой установлен надзор.