Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП США на 2017–2018 годы.

Как сообщается в отчете фонда по итогам анализа политической и экономической ситуации в стране, прогноз роста составляет 2,1% против ожидаемых 2,3% в 2017 году и 2,5% в 2018 году.

«Рост прогнозируется на уровне 2,1% в 2017–2018 годах с уровнем безработицы приблизительно 4,25%», — говорится в документе.

Также согласно новому прогнозу, инфляция в США в 2017 году составит 1,8%, а к 2018-му увеличится до 2,2%.

Помимо этого, МВФ положительно оценил планы Трампа снизить налоги на прибыль компаний и доходы физлиц. Эксперты отметили необходимость новой налоговой реформы, чтобы процесс уплаты налогов стал более простым и прозрачным.

На данный момент более половины американцев зарабатывают меньше, чем в 2000 году (учитывая инфляцию), а 13,5% населения живут за чертой бедности — это один из самых высоких показателей среди развитых стран.