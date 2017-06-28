Недавно исполнилась первая годовщина чудовищной трагедии. 18 июня 2016 года группа детей, отдыхавших в детском лагере «Парк-отель «Сямозеро», отправилась в водный поход на лодках под руководством инструкторов. Неожиданно на озере начался сильный шторм, лодки перевернулись и 14 детей утонули.

Власти оперативно отреагировали на эту катастрофу: были внесены поправки в законодательство, ужесточены требования к организации детского отдыха и увеличено число проверок.

Некоторые из этих мер, безусловно, были правильными. В частности, в августе 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об исключении услуг по организации детского отдыха из перечня госзакупок, осуществляемых с помощью электронных аукционов. Такой аукцион неизменно выигрывал тот, кто предлагал за свои услуги наименьшую цену. Но недаром говорят: дешево хорошо не бывает. Попытки сэкономить на организации детского отдыха приводили к изобретению запутанных мошеннических схем, приобретению низкокачественных продуктов, использованию неквалифицированного труда. В результате детский отдых в лучшем случае оказывался безнадежно испорченным, а в худшем — оборачивался человеческими трагедиями. Теперь же при заключении контрактов с организациями, занимающимися детским отдыхом, появилась возможность учитывать квалификацию их сотрудников, условия размещения детей и многие другие факторы. Однако в целом должный порядок в системе госзакупок так и не наведен.

Что же касается проверок, то здесь ситуация еще более неоднозначна. Многие полагают, что когда речь идет о здоровье и жизни детей, лучше перестраховаться, чем что-то недоглядеть. В принципе это правильно. Однако на деле эта «перестраховка» порой приводит к тому, что детские лагеря просто закрываются. Их руководители оказываются у чиновников в положении «вечно подозреваемых»: безжалостные проверки следуют одна за другой, причем взыскания и предупреждения налагаются по самым ничтожным поводам. В результате складывается катастрофическая ситуация, когда сотни тысяч детей просто лишаются возможности нормально отдохнуть летом. Слегка перефразируя изречение, приписанное писателем Анатолием Рыбаковым Иосифу Сталину, можно сказать: «Нет детского лагеря — нет проблем с безопасностью». Но тот ли это путь, по которому нам следует идти?

Проблема, однако, значительно шире. В разумно устроенном обществе в каждом конкретном случае должен быть найден оптимальный баланс между требованиями безопасности и возможностью для людей заниматься бизнесом, интересно отдыхать и вообще самосовершенствоваться и просто вести нормальную жизнь. Общество, где будет обеспечена абсолютная безопасность, превратится в подобие кладбища: оно «окоченеет» и перестанет развиваться.

К тому же абсолютную безопасность обеспечить всё равно невозможно. Припоминаю трагикомичный случай. Несколько лет назад в августе я оказался в одном португальском курортном городке. Весьма дорогой отель, который я забронировал по интернету, по прибытии меня несколько разочаровал, и я не удержался, чтобы не задать вопрос менеджеру, за что же они дерут такие деньги. На это он ответил, что их клиенты ценят прежде всего спокойствие и безопасность. И надо же беде случиться: буквально на следующий день на пляже, расположенном неподалеку от этого отеля, обрушилась нависавшая над отдыхающими скала и насмерть придавила пять человек. Еще несколько человек были ранены, а один турист, стоявший неподалеку, от пережитого ужаса получил инфаркт. Не знаю, принялись ли португальцы по этому поводу ужесточать требования к организации туризма и пляжного отдыха, но думаю, что нет. В жизни случаются какие-то из ряда вон выходящие ситуации, которые практически невозможно предусмотреть и исключить со стопроцентной вероятностью. Один мой знакомый рассказывал, как во время осмотра природных красот Венесуэлы ему на голову со скалы упала ядовитая змея. К счастью, он не пострадал. А если бы змея его укусила — кто был бы виноват? Думается, все-таки никто.

Нередко люди намеренно создают себе опасные для жизни коллизии, дабы полнее насладиться жизнью. Возьмем, например, испанскую корриду. Практически каждый год кто-то из матадоров гибнет от ударов рогов разъяренного быка. Но значит ли, что корриду надо запретить? В Испании становится всё больше сторонников именно такого примитивного решения. Но если они восторжествуют, испанская культура, без всякого сомнения, станет беднее, а жизнь самих испанцев и приезжающих полюбоваться на этот красочный спектакль туристов — скучнее. А что делать тем, для кого участие в корриде стало профессией, причем высокооплачиваемой и исключительно престижной: издавна знаменитые матадоры могли рассчитывать на внимание женщин из самого высшего общества.

Возвращаясь к теме детских лагерей, хотелось бы напомнить, что дети, отправляющиеся туда, хотят, чтобы их отдых был насыщенным, интересным и в чем-то даже экстремальным. Они стремятся на какое-то время почувствовать себя героями любимых фильмов: спецназовцами, разведчиками, пробирающимися в тыл врага, мастерами боевых искусств и прочими суперменами. Обеспечить стопроцентную безопасность участников подобных развлечений невозможно в принципе. Кому-то, что называется, просто не повезет. Иное дело — халатность персонала, его равнодушие и ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Такие явления необходимо искоренять, в том числе и за счет общественного контроля. Но держать всех работников детских лагерей в вечном подозрении и изнурять их бесконечными мелочными придирками совершенно недопустимо.

Необходимо также иметь в виду, что детские лагеря не могут быть рыночными предприятиями в полном смысле этого слова. Они, как правило, не в состоянии, например, платить налоги за аренду земли по кадастровой стоимости, которая к тому же за последний год в некоторых регионах после переоценки выросла в 10–15 раз. Эти учреждения нуждаются в государственной поддержке как на федеральном, так и на региональном уровне. Есть немало регионов, таких, например, как Татарстан, где принятые в данном направлении меры уже принесли отличные результаты — практически все дети, желающие интересно отдохнуть в летних лагерях, получили такую возможность: цены на путевки там вполне доступные.

Поддержка детского отдыха — это в прямом смысле слова инвестиции в человеческий капитал, которые при разумной организации принесут в будущем огромные дивиденды. Нужно не только повторять, что «дети — наше будущее», но и предпринимать все усилия для того, чтобы это будущее стало лучше настоящего.

Автор — адвокат, профессор, доктор юридических наук

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции