Благодаря неравнодушным гражданам удалось избежать экологической катастрофы в Московской области. Жители города Химки обнаружили масляное загрязнение в русле реки Клязьма. Инициативная группа сообщила об этом властям.

На место катастрофы было доставлено несколько кубометров песка для возведения дамбы. По рекомендации МЧС приняты меры по локализации неопределенного вещества, пишет портал «Подмосковье сегодня».

В ближайшее время начнется экспертиза. Специалистам предстоит установить уровень загрязнения реки.