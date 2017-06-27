Глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Риме отказался выслушать вопрос от российского корреспондента «РИА Новости» и потребовал, чтобы его задал представитель СМИ другой страны.

Российский журналист спросил о деталях будущего телефонного разговора «нормандской четверки». Когда организатор брифинга передал записанный вопрос на рассмотрение главе внешнеполитического ведомства Украины, тот пожелал, чтобы вопрос прозвучал из уст итальянского журналиста, сообщает сайт НТВ.Ru. Информагентство отмечает, что МИД Италии не стал защищать право журналиста из России задать вопрос, а пошел на уступки украинскому чиновнику.

Климкин прибыл в Рим с рабочим визитом во вторник, 27 июня, где провел переговоры с главой МИД Италии Анджелино Альфано. Целью двухдневного визита главы МИД Украины является активизация двустороннего сотрудничества.