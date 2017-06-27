В столице за последние шесть лет количество семей, стоящих на жилищном учете, сократилось вдвое. Такое сообщение мэр Москвы Сергей Собянин разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, нуждающимся в собственных «квадратах» предоставили более комфортные квартиры или выплатили субсидии для покупки и строительства нового жилья.

«Только в этом году жилищные условия улучшили 1,8 тыс. семей, в том числе 800 — за счет субсидии», — говорится в сообщении столичного градоначальника.