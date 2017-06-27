Площадь Мазановского, Свободненского и Шимановского районов Амурской области уменьшится в связи с законодательным закреплением амурскими парламентариями границ закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский.

По словам замминистра имущественных отношений Амурской области Сергея Олиферова, изменения коснутся трех муниципальных районов и трех сельсоветов. К настоящему времени подготовлены необходимые картографические планы.

«Внесение изменений в законы Амурской области об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Свободненского, Шимановского и Мазановского районов позволит осуществить мероприятия по формированию территорий ЗАТО Циолковский, внести сведения о границах ЗАТО Циолковский и муниципальных образований, которые изменяются, в единый государственный реестр недвижимости», — приводит слова Олиферова ИА «Амур.инфо».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О преобразовании закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области» 1 января 2017 года. Согласно указу, сроки по данному вопросу необходимо проработать до июня текущего года, в связи с чем законопроект почти единогласно приняли сразу в двух чтениях.