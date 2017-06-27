Уголовное дело в отношении менеджера банка в особом порядке рассмотрел Данковский городской суд Липецкой области. Женщину, которая крала деньги со счетов вкладчиков, осудили по статье «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения».

В ходе следствия установили, что сотрудница кредитной организации причастна к трем случаям обмана в период с января 2015 по апрель 2016 года. В первом случае обвиняемая списала более 300 тыс. рублей, через полгода со счета умершей на тот момент вкладчицы она похитила почти 470 тыс. рублей, а последний раз — более 30 тыс. рублей, сообщает GOROD48.

Женщина активно сотрудничала со следствием: написала явку с повинной, способствовала розыску незаконно приобретенного имущества и признала свою вину на суде. Эти обстоятельства, а также то, что на ее попечении находится несовершеннолетний ребенок, суд признал смягчающими, несмотря на то что женщина уже была ранее судима за мошенничество. Данковский суд назначил сотруднице организации наказание в виде штрафа размером 100 тыс. рублей.