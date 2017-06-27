Следственный комитет РФ организует проверку публикации, распространенной в СМИ, об организации свалки в деревне Афинеево. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

Ранее в эфире федерального телеканала жители деревни рассказали об ухудшающейся экологической обстановке из-за свалки рядом с берегом реки, куда ежедневно свозится мусор. Отмечалось, что вода в местных колодцах уже не пригодна для питья, а близлежащая река засорена. Кроме того, в ста метрах от участка расположен «Лес Победы» — участок, на котором были посажены деревья в рамках эколого-патриотической акции в апреле этого года, приуроченной ко Дню Победы.

В ГСУ СК отмечают, что «собственники земли объявились в прошлом году с документами, оформленными в 1990-е годы. До этого администрация почему-то даже не знала, что участок приватизирован».

В ходе проверки следователями будет оценен ущерб, причиненный окружающей среде и жителям деревни Афинеево, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.