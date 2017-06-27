Главе Хохольского района Воронежа Павлу Пономареву, находящемуся под домашним арестом, разрешили ежедневные двухчасовые прогулки недалеко от его дома. Таким образом, районный суд смягчил меру пресечения чиновнику, обвиняемому в превышении полномочий.

Прокуратура и СК выступали против этого, однако суд, который рассматривает ходатайство по делу префекта уже в четвертый раз, принял сторону защиты.

Как напоминает ИА «Абирег», уголовное дело против Пономарева было возбуждено 17 мая по заявлению предпринимателя Алексея Ширкова. Тот утверждал, что чиновник требовал от него 450 тыс. рублей под видом оказания благотворительной помощи, а также создавал препятствия в его предпринимательской деятельности.

Впрочем, подозрения в вымогательстве следствие не подтвердило. Дело было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Наказание по ней — лишение свободы до семи лет.

Агентство отмечает, что Пономарев занимает должность главы Хохольского района на протяжении 18 лет. Район занимает второе место по социально-экономическим показателям в Воронежской области.