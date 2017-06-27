Каждый десятый пассажир лоукостера «Победа» впервые в жизни пробует авиаполеты и до этого никогда на самолетах не летал, сообщил «Аэрофлот», владелец компании.

Во вторник созданная в 2014 году «Победа» перевезла своего 10-миллионного пассажира - юбилейный клиент летел рейсом из Махачкалы в Москву.​

«Около 10% нашего пассажиропотока - это люди, которые благодаря тарифной политике лоукостера смогли впервые в жизни позволить себе путешествие на самолете», - цитируется в сообщении гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Как отмечает «Аэрофлот», уже по итогам первого года полетов «Победы» вошла в топ-десятку крупнейших авиаперевозчиков России.

«Динамка роста производственных показателей «Победы» говорит о том, что лоукостер в России состоялся», - констатирует компания.