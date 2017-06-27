Центр «Амурский тигр» передал департаменту охотничьего надзора Приморского края несколько комплектов сигнализаций для установления ловушек, предназначенных для поимки конфликтных животных, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Сотрудники центра совместно с представителями Амурского филиала WWF России организовали семинар, где приморские охотоведы совместно с хабаровскими коллегами совершенствовали теоретические и практические навыки по минимизации конфликтов с крупными хищниками. Приморские специалисты ознакомились с новым оборудованием, которое успешно испытали в Хабаровском крае. Примечательной частью семинара стали занятия, проведенные профессором школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаилом Щелкановым. По его словам, на территории Приморского края следует создать единый банк биологических данных крупных редких хищных животных, сообщает ИА PrimaMedia.

Уссурийская тайга Дальнего Востока является «горячей точкой» биоразнообразия в России. По богатству ресурсов, набору видов растений и животных, включая такие редкие виды, как амурский тигр и дальневосточный леопард, эти леса не имеют аналогов в стране. На сегодняшний день в Приморском крае насчитывается около 540 амурских тигров и 70 дальневосточных леопардов.