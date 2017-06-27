Рэппер Кирилл Толмацкий (Децл) подал четыре иска к Василию Вакуленко (Басте) из-за оскорблений в Twitter. В качестве компенсации морального вреда Толмацкий потребовал 4 млн рублей.

Баста публиковал на своей странице в Twitter фото с Толмацким и «неким животным» с подписью «Знатная шерсть», «Опрос среди подписчиков. Является ли Кирилл Толмацкий (Децл) гермафродитом? Да или нет?», а также твиты с фразами «ШОК! Есть информация, что Кирилл Толмацкий — ГЕРМАФРОДИТ» и «Децл — лохматое ЧМО».

В исковых заявлениях, которые оказались в распоряжении телеканала «360», говорится, что о твитах с животным и о «лохматом ЧМО» Децл узнал 9 июня. Содержание остальных постов стало известно Толмацкому 16 мая.

Рэппер пишет в заявлениях, что все эти твиты порочат его честь и достоинство. Он указывает, что среди более 2,5 тыс. подписчиков Басты в Twitter есть и несовершеннолетние.

По словам истца, ответчик опорочил его деловую репутацию и причинил ему нравственные страдания.

Сумма компенсации, которую указал Децл в каждом иске, составляет 1 млн рублей.