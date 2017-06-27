«Роснефть» не остановила добычу нефти из-за хакерской атаки, перейдя на резервную систему управления производственными процессами.

Об этом компания заявила в своем микроблоге во вторник, 27 июня.

«Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее «Роснефть» заявила, что ее серверы подверглись мощной кибератаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы.

Сайты «Роснефти» и «Башнфти» недоступны из-за действий хакеров.