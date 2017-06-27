Арбитражный суд Башкирии вынес положительное решение по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система».

Сумма исковых требований нефтяных компаний к АФК «Система» составила 170,6 млрд рублей. Именно на такую сумму «Роснефть» и «Башнефть» оценили ущерб от ослабления курса рубля и последующей реогранизации, произведенной «Системой». АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти».

Общая стоимость арестованных судом активов АФК «Система» оценивается почти в 185 млрд рублей.

В понедельник «Система» заявляла об аресте 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭС.