Премьер-министр России Дмитрий Медведев во главе российской делегации посетит церемонию прощания с бывшим федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем, которая пройдет 1 июля в Страсбурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в траурной церемонии прощания с бывшим Федеральным канцлером ФРГ 1 июля в Страсбурге», — говорится в сообщении.

Напомним, бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Он был известен как архитектор объединенной Европы после окончания холодной войны, его заслугой также считается воссоединение Западной и Восточной Германии.