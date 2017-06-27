Медведев посетит церемонию прощания с Гельмутом Колем 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во главе российской делегации посетит церемонию прощания с бывшим федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем, которая пройдет 1 июля в Страсбурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в траурной церемонии прощания с бывшим Федеральным канцлером ФРГ 1 июля в Страсбурге», — говорится в сообщении.
Напомним, бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Он был известен как архитектор объединенной Европы после окончания холодной войны, его заслугой также считается воссоединение Западной и Восточной Германии.