На жителя Новошахтинска обрушилось ветхое здание. Мужчина занимался разборкой дома, который готовился к сносу. Жители соседних домов оперативно вызвали спасателей. Рабочий практически не пострадал.

Обрушение здания произошло примерно в 17:30 26 июня на улице Рабоче-Крестьянская. Служба спасателей прибыла на место происшествия за 10 минут. После аккуратной работы специалистов из-под завала извлекли работника. По мнению спасателей, мужчине повезло, что он остался жив, сообщает RostovGazeta.

Рабочего госпитализировали с легкими травмами, синяками и царапинами, рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе.